Вечером 9 августа на Светотехстрое Саранска отключат холодную воду

С 22:00 9 августа до 05:00 10 августа северо-западной части Саранска будет отключено холодное водоснабжение в связи с заменой участка водовода.
В связи с проводимыми работами холодная вода будет отключена в многоквартирных домах по следующим адресам:
- пр. 60 лет Октября - от ул. Веселовского до ул. Пушкина;
- ул. Металлургов от пр. 60 лет Октября до ул. Коваленко;
- ул. Коваленко - от пр. 60 лет Октября до ул. Победы;
- ул. Победы – от ул. Металлургов до ул. Н.Эркая;
- ул. Н.Эркая - от ул. Победы до ул. Воинова;
- ул. Пушкина - от ул. Воинова до пр. 60 лет Октября;
- ул. Воинова - от ул. Металлургов до ул. Пушкина;
- ул. Миронова - от ул. Коваленко до ул. Н.Эркая;
- п. Берсеневка - 44-й квартал.
Саранскгорводоканал приносит горожанам извинения за временные неудобства. На период отключения воды ее подвоз будет организован.