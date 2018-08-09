Вечером 9 августа на Светотехстрое Саранска отключат холодную воду

С 22:00 9 августа до 05:00 10 августа северо-западной части Саранска будет отключено холодное водоснабжение в связи с заменой участка водовода.

В связи с проводимыми работами холодная вода будет отключена в многоквартирных домах по следующим адресам:

пр. 60 лет Октября - от ул. Веселовского до ул. Пушкина;

ул. Металлургов от пр. 60 лет Октября до ул. Коваленко;

ул. Коваленко - от пр. 60 лет Октября до ул. Победы;

ул. Победы – от ул. Металлургов до ул. Н.Эркая;

ул. Н.Эркая - от ул. Победы до ул. Воинова;

ул. Пушкина - от ул. Воинова до пр. 60 лет Октября;

ул. Воинова - от ул. Металлургов до ул. Пушкина;

ул. Миронова - от ул. Коваленко до ул. Н.Эркая;

п. Берсеневка - 44-й квартал.

Саранскгорводоканал приносит горожанам извинения за временные неудобства. На период отключения воды ее подвоз будет организован.