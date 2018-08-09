В Ромодановском районе фургон вылетел в кювет

В Ромодановском районе Республики Мордовия произошло ДТП с участием фургона.

Утром 8 августа мужчина 1989 года рождения, находившийся за рулем фургона марки ГАЗ, проезжая 35-й километр автомобильной дороги «Саранск-Ромоданово-Большое Игнатово», не сумев должным образом проконтролировать дорожную ситуацию, допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет.

Водитель фургона доставлялся в ближайшую больницу. После оказания медицинской помощи мужчина был отпущен домой.

В момент ДТП автомобилист был трезв.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку по факту данного происшествия, в ходе которой будет установлена причина инцидента.

Источник: гибдд.рф