В Саранске осудили мужчину, ударившего знакомого ножом в ногу

В Саранске суд вынес приговор в отношении 39-летнего местного жителя, который ударил ножом своего знакомого, попросившегося на ночлег.

Вечером 9 апреля нынешнего года 39-летний горожанин, находясь у себя дома, распивал спиртные напитки вместе со знакомым, не имеющим определенного места жительства. После окончания попойки гость попросился на ночлег. Владелец жилья ответил знакомому отказом.

После этого гость принялся оскорблять знакомого, а также попытался самовольно попасть в комнату. В ответ на это осужденный ударил собутыльника ножом в ногу.

Владелец жилья раскаялся в содеянном, а также навещал пострадавшего в больнице, снабжая его продуктами и лекарствами.

Решением суда горожанин был приговорен к 2 годам тюремного заключения.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru