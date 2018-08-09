Интернет-мошенники ограбили двух жительниц Саранска

В Саранске две женщины пострадали в результате действий неизвестных интернет-мошенников.

Жительница Саранска недавно решила на несколько месяцев арендовать квартиру в Москве. На популярном сайте горожанка нашла соответствующее объявление. Женщина связалась с автором указанной публикации. Гражданка обсудила все условия аренды, а затем перечислила на счет якобы владельца квартиры залог в размере 5 тыс. рублей. За несколько дней до отъезда женщина решила связаться с хозяином жилья, но его телефон был выключен. Объявление было удалено.

Во втором случае пострадал арендодатель. Жительница Саранска разместила на популярном сайте объявление о сдаче жилья. Спустя некоторое время с горожанкой связался ранее неизвестный гражданин, который сообщил о намерении снять жилье и попросил женщину подойти к ближайшему банкомату, чтобы совершить ряд действий под предлогом получения предоплаты. В итоге горожанка, сама того не понимая, подключила услугу «мобильный банк», при помощи которой впоследствии была похищена денежная сумма в размере 25 тыс. рублей.

Представители правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.

Источник: 13.мвд.рф