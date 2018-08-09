В Мордовии разыскивается мужчина, подозреваемый в мошенничестве

В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в мошенничестве.

Заика Василий Васильевич 1964 года рождения, который в последнее время проживал в станице Саблинской Ставропольского края, подозревается в совершении преступления, связанного с мошенничеством. Чтобы скрыться от суда, мужчина исчез из поля зрения правоохранительных органов.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении мужчины, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(83458) 2-51-02, 8(8342) 385931, 89997780341.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф