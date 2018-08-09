В Саранске полицейские задержали мужчин, подозреваемых в краже денег с банковского счета

В Саранске сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые подозреваются в похищении денежных средств с банковского счета.

Недавно жительница Саранска забыла в банкомате, установленном в помещении банка, расположенного в поселке Николаевка, кредитную карту. Двое мужчин 1989 и 1990 годов рождения похитили указанную карту и стали ею пользоваться. За чужой счет подозреваемые приобретали алкогольные напитки и один раз заправили бензином автомобиль.

В общей сложности мужчины похитили с банковского счета более 10 тыс. рублей.

В данный момент подозреваемые задержаны. Мужчины признали свою вину.

Источник: 13.мвд.рф