В Мордовии полицейские подвели итоги спецоперации «Анаконда»

В Республике Мордовия сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги проведения специальной операции под названием «Анаконда».

Указанная операция проводилась на протяжении двух месяцев. В ходе данного мероприятия сотрудники правоохранительных органов составили 48 протоколов в отношении лиц, которые нарушили миграционное законодательство.

Также во время операции стражи порядка изъяли из незаконного оборота 24 единицы огнестрельного оружия, 238 патронов и 110 прочих средств поражения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф