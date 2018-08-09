Сотрудников одной из мордовских колоний подозревают в превышении должностных полномочий

В Республике Мордовия было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками одной из местных колоний.

По предварительной информации, сотрудники исправительной колонии №4 УФСИН РФ по Республике Мордовия в период с февраля по июль нынешнего года неоднократно превышали должностные полномочия. Данные нарушения выражались в ненадлежащем обращении с осужденными.

Сотрудники следственных органов в настоящее время проводят проверку по данному факту. Расследование уголовного дела продолжается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Республики Мордовия.

Источник: mordovia.sledcom.ru