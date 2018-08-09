В одну из мордовских колоний неизвестные лица пытались доставить запрещенные предметы

В одной из исправительных колоний Республики Мордовия была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

На днях сотрудники исправительной колонии №10 обнаружили на одном из участков внутренней запретной зоны сверток, внутри которого находились три мобильных телефона и столько же сим-карт.

В настоящее время проводится проверка по факту попытки доставки запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения. Кто является отправителем данной посылки, пока что неизвестно.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su