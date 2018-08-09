В Мордовии ребенок отравился снотворным

В Мордовии 5-летний мальчик едва не скончался в результате отравления снотворным.

Недавно 5-летний мальчик гостил у своего дедушки. В определенный момент, оставшись без присмотра со стороны взрослых, ребенок нашел снотворное. Мальчик отнесся к своей находке с присущим многим детям любопытством. Ребенок выпил три таблетки.

Вскоре после этого взрослые обнаружили пропажу таблеток и, догадавшись, что препарат употребил ребенок, вызвали бригаду «скорой помощи». Мальчик был госпитализирован. В данный момент жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

По информации «Известий Мордовии».