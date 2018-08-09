В Рузаевке сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже металлических труб

В Рузаевке сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые намеревались похитить металлические трубы.

Недавно жители Рузаевки услышали подозрительные звуки, которые доносились с территории ныне неработающего профилактория. Горожане решили сообщить стражам порядка о данном шуме, который как бы намекал на то, что совершается преступление.

На место происшествия оперативно прибыл экипаж вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии обнаружили двух мужчин, которые демонтировали металлические трубы.

Подозреваемые были задержаны и переданы полицейским для дальнейшего разбирательства.

Источник: vk.com/public150482615