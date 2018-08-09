Посетитель одного из магазинов Саранска расплатился поддельной денежной купюрой

В одном из торговых центров Саранска посетитель расплатился поддельной денежной купюрой.

Во время пересчета выручки сотрудники магазина обуви, работающего на базе одного из торговых центров Саранска, обнаружили поддельную денежную купюру номиналом 5 тыс. рублей.

По предварительной информации, фальшивой банкнотой расплатился один из покупателей, личность которого в настоящее время устанавливается.

Представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф