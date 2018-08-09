В Рузаевке сотрудники Госавтоинспекции организовали акцию для детей

В Рузаевке сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями общественности провели акцию под названием «У светофора нет каникул!».

Указанное мероприятие было посвящено международному Дню светофоров. Для детей был организован специальный конкурс, в ходе которого несовершеннолетние горожане отвечали на вопросы, связанные с правилами дорожного движения. Кроме того, дети выполняли творческие задания.

Всем участникам мероприятия были вручены подарки, среди которых сладкие призы и билеты на карусели.

По информации, которая была опубликована УГИБДД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф