Футбольная команда «Мордовия» одержала победу над ФК «Сибирь»

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 3:0 обыграла ФК «Сибирь».

Указанный матч прошел 8 августа на стадионе «Мордовия Арена». Поддержать любимые команды пришли более 25 тыс. болельщиков.

Два мяча в ворота сибирской команды отправил Руслан Мухаметшин. Третий гол забил Филипп Дворецков. В итоге матч завершился со счетом 3:0 в пользу мордовской команды.

Матч посетил глава Республики Мордовия Владимир Волков, который за несколько часов до начала игры вернулся в Саранск из Москвы.

12 августа футбольная команда «Мордовия» сыграет с ФК «Тюмень». 18 августа мордовские футболисты сразятся с соперниками из Тамбова.

Источник: e-mordovia.ru