В Ельниковском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения в работе управляющей компании

В Ельниковском районе Республики Мордовия управляющая организация не предоставляла клиентам информацию о своей деятельности и тарифах.

Представителями прокуратуры было установлено, что управляющая организация ООО «Монтажстройсервис», которая обслуживает 21 многоквартирный дом, на своем официальном сайте не опубликовала информацию о графике работ, ценах на услуги, состоянии расчетов, а также не размещала данные о проделанных работах.

По результатам проверки сотрудники прокуратуры направили в районный суд исковое заявление о необходимости размещения на сайте указанной информации.

Сотрудники прокуратуры контролируют устранение выявленных нарушений закона.

Источник: prokrm.ru