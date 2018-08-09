В Мордовии осудили бывшего главу сельского поселения, похитившего бюджетные деньги

В Ардатовском районе суд вынес приговор в отношении бывшего главы одного из местных сельских поселений, который похитил бюджетные денежные средства.

В ноябре 2013 года осужденный, занимая должность главы Чукальского сельского поселения, изготовив поддельную документацию, под предлогом ремонта пешеходного моста похитил из бюджета указанного сельского поселения около 17 тыс. рублей.

Решением суда в отношении бывшего главы сельского поселения была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Кроме того, мужчина на 2 года был лишен права занимать должности в органах местного самоуправления.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru