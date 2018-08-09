На одной из парковок Краснослободского района нет мест для инвалидов

В Краснослободском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушение правил оборудования парковочной зоны.

Представителями ведомства было установлено, что в Шаверском сельском поселении, на парковке, расположенной на территории, прилегающей к административному зданию, внутри которого размещено отделение «Почты России», многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также администрация указанного сельского поселения, нет специальных знаков, дублирующей дорожной разметки и специальных мест для транспортных средств инвалидов.

Районный суд удовлетворил исковое заявление, направленное прокуратурой, о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru