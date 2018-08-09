В Мордовии продавалась опасная рыба

В магазинах Республики Мордовия продавалась некачественная и опасная рыба.

На протяжении первого полугодия сотрудники регионального отдела Роспотребнадзора обнаружили 59 партий потенциально опасной рыбы объемом 70,3 кг.

Во многих магазинах отсутствовала информация о дате изготовления и сроках годности продукции. В некоторых торговых точках продавался просроченный товар. Кроме того, в отдельных магазинах были зафиксированы нарушения условий хранения и реализации продукции.

Сотрудники Роспотребнадзора призывают граждан не употреблять продукцию неизвестного происхождения, поскольку это может угрожать жизни и здоровью.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru