В Мордовии выросли объемы строительства многоквартирных домов

В нынешнем году в Республике Мордовия увеличились объемы строительства многоквартирных домов.

В период с января по май нынешнего года на территории Республики Мордовия было построено 80,2 тыс. квадратных метров указанного жилья. Данные показатели свидетельствуют об увеличении объемов строительства на 125,8% в сравнении с теми темпами, которые были зафиксированы за первые семь месяцев прошлого года. С учетом индивидуального жилищного строительства рост составляет 131,4%.

В общей сложности в нынешнем году будет построено более 330 тыс. квадратных метров жилья.

В целом в России в настоящее время наблюдается снижение объемов строительства на 13%.

Источник: e-mordovia.ru