Руководитель СУ СК РФ по Республике Мордовия провел прием граждан

Руководитель СУ СК РФ по Республике Мордовия Анатолий Ситников.

На прием обратились девять граждан, проживающих в Саранске, Рузаевке и Лямбирском районе.

Прием был проведен в аппарате Следственного управления.

Шесть граждан обратились по причине недовольства, связанного с принятыми процессуальными решениями по результатам расследования уголовного дела и проведением доследственных проверок.

Остальные жители Мордовии обратились по вопросам, связанным с трудоустройством в следственные органы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Источник: mordovia.sledcom.ru