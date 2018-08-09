Руководитель СУ СК РФ по Республике Мордовия провел прием граждан

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Руководитель СУ СК РФ по Республике Мордовия Анатолий Ситников.
На прием обратились девять граждан, проживающих в Саранске, Рузаевке и Лямбирском районе.
Прием был проведен в аппарате Следственного управления.
Шесть граждан обратились по причине недовольства, связанного с принятыми процессуальными решениями по результатам расследования уголовного дела и проведением доследственных проверок.
Остальные жители Мордовии обратились по вопросам, связанным с трудоустройством в следственные органы.
По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Республике Мордовия.
Источник: mordovia.sledcom.ru