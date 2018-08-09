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Руководитель СУ СК РФ по Республике Мордовия провел прием граждан

Руководитель СУ СК РФ по Республике Мордовия провел прием граждан

Руководитель СУ СК РФ по Республике Мордовия Анатолий Ситников.

На прием обратились девять граждан, проживающих в Саранске, Рузаевке и Лямбирском районе.

Прием был проведен в аппарате Следственного управления.

Шесть граждан обратились по причине недовольства, связанного с принятыми процессуальными решениями по результатам расследования уголовного дела и проведением доследственных проверок.

Остальные жители Мордовии обратились по вопросам, связанным с трудоустройством в следственные органы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Республике Мордовия.


Источник: mordovia.sledcom.ru