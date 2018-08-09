В Мордовии следователи проверят информацию о загрязнении реки Инсар

В Мордовии сотрудники следственных органов проводят проверку по факту загрязнения реки Инсар, по причине которого погибла рыба.

Недавно в СМИ была опубликована информация о том, что в Ромодановском районе произошло загрязнение реки Инсар. В результате указанного инцидента погибла рыба.

Следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия было организовано проведение доследственной проверки.

Сотрудникам следственных органов предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в СМИ. После завершения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Источник: mordovia.sledcom.ru