В Мордовии следователи проверят информацию о загрязнении реки Инсар

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В Мордовии сотрудники следственных органов проводят проверку по факту загрязнения реки Инсар, по причине которого погибла рыба.
Недавно в СМИ была опубликована информация о том, что в Ромодановском районе произошло загрязнение реки Инсар. В результате указанного инцидента погибла рыба.
Следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия было организовано проведение доследственной проверки.
Сотрудникам следственных органов предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в СМИ. После завершения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Республике Мордовия.
Источник: mordovia.sledcom.ru