В Мордовии осудили мужчину, устроившего кровавую расправу во время праздника

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 42-летнего мужчины, который убил своего собутыльника в день его рождения.

19 февраля нынешнего года в селе Александровка Лямбирского района несколько мужчин, находясь в помещении столярного цеха, распивали алкогольные напитки. Попойка была организована по случаю дня рождения одного из собутыльников. В определенный момент празднование было прервано ссорой, которая вспыхнула между 34-летним именинником и одним из участников попойки 42-летнего возраста. Перепалка произошла из-за малозначительного повода. В ходе ссоры старший участник конфликта взял в руки нож и ударил им оппонента в грудь. Ещё один участник застолья пытался выбить из рук преступника нож, но последний принялся размахивать холодным оружием и нанес собутыльнику несколько ранений предплечья и живота.

От полученного ранения именинник скончался на месте происшествия. Второй пострадавший выжил.

Злоумышленник был задержан в одном из населенных пунктов Лямбирского района. Мужчина решил избежать уголовной ответственности, спрятавшись у родственников.

Решением суда преступник был приговорен к 8,5 годам тюремного заключения.

Источник: mordovia.sledcom.ru