В Саранске разыскивается женщина, подозреваемая в краже сумки

В Саранске сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность женщины, которая подозревается в краже сумки.

Днем 6 августа неизвестная гражданка, находясь в помещении магазина, расположенного по адресу – улица Пролетарская, похитила сумку, которая была оставлена одной из посетительниц указанного торгового заведения. Внутри сумки находились документы и денежные средства.

На вид подозреваемой 65-70 лет, рост 175-180 см, телосложение среднее, волосы короткие. Была одета в рубашку с коротким рукавом и бриджи голубого цвета. Известно, что женщина при ходьбе переваливается с одной ноги на другую.

Все, кто что-либо знает о подозреваемой, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8-917-999-17-47, 29-90-17 или 02.

Источник: 13.мвд.рф