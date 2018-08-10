В Саранске столкнулись два легковых автомобиля

В Саранске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Указанное происшествие произошло вечером 9 августа на улице Мордовской. При пересечении перекрестка врезались друг в друга два легковых автомобиля. По предварительной информации, машины столкнулись из-за того, что один из автомобилистов не уступил дорогу другому участнику движения.

Обе машины двигались на не очень высокой скорости, поэтому сила удара оказалась минимальной.

По предварительным данным, никто из водителей легковушек и их пассажиров не пострадал.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo