В Саранске полицейские задержали трех мужчин, подозреваемых в хранении наркотиков

В Саранске сотрудники полиции задержали трех местных жителей, которые подозреваются в хранении наркотиков.

В Октябрьском районе города сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин 1985 и 1991 года рождения, в ходе личного досмотра которых были обнаружены синтетические наркотики массой 0,6 и 0,56 граммов.

В Ленинском районе Саранска был задержан ранее судимый горожанин 1973 года рождения. Полицейские изъяли у мужчины 0,53 граммов синтетических наркотиков.

В отношении указанных горожан были возбуждены уголовные дела.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф