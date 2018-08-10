В Темниковском районе горел жилой дом

В одной из деревень Темниковского района Республики Мордовия произошло возгорание частного жилого дома.

Днем 9 августа сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что в деревне Татарское Караево произошел пожар. На улице Интернациональной внезапно загорелся частный жилой дом. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 10 квадратных метров.

По предварительной информации, жильцы дома в результате пожара жильцы дома не пострадали.

Причина возгорания постройки в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru