Жительница Саранска стала жертвой мошенников, оформляя кредит

В Саранске 29-летняя местная жительница лишилась денег, пытаясь оформить кредит в Интернете.

3 августа нынешнего года 29-летняя жительница Саранска оформила на одной из сайтов заявку на получение кредита. Спустя некоторое время с девушкой связался незнакомец, представившись работником финансовой организации, который сообщил, что её заявка была одобрена. Также мужчина сообщила, что для получения денег нужно перечислить страховку в размере 17,8 тыс. рублей.

Девушка перечислила на указанный незнакомцем счет необходимую денежную сумму, но кредит так и не получила. Связаться с якобы работником финансовой организации горожанке так и не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф