В Саранске обсудили соблюдение прав человека в местах лишения свободы

В Саранске был проведен круглый стол на тему «Соблюдение прав человека в местах лишения свободы в Республике Мордовия в 2017-2018 годах».

В данном мероприятии приняли участие сотрудники правоохранительных органов, представители общественной палаты республики, члены общественной наблюдательной комиссии в Мордовии, уполномоченный по правам человека Республики Мордовия и члены общественной организации «Мордовский республиканский правозащитный центр».

В ходе проведения круглого стола было сказано о том, что в последнее время в Мордовии улучшаются условия содержания заключенных. В Рузаевке, Чамзинке, Краснослободске и Зубовой Поляне были построены или отремонтированы изоляторы временного содержания. В Саранске и Рузаевке был проведен ремонт в камерах следственных изоляторов. Кроме того, был открыт центр содержания иностранных граждан.

Участники заседания согласились с необходимостью регулярных проверок мест лишения свободы.

Источник: 13.мвд.рф