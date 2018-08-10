В Мордовии мужчину насмерть завалило землей

В Республике Мордовия 59-летнего мужчину насмерть завалило землей.

Трагедия произошла 8 августа в Чамзинском районе, в поселке Комсомольский. 59-летний сотрудники муниципального предприятия «Водоканал» принимал участие в работах по замене водопроводных труб. В определенный момент обвалился грунт. 59-летнего мужчину завалило землей.

Пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники СУ СК РФ по Республике Мордовия в настоящее время проводят проверку по факту гибели мужчины, в ходу которой будут установлены все обстоятельства несчастного случая.

Источник: mordovia.sledcom.ru