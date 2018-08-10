Арест телевизора заставил жителя Мордовии выплатить долг по алиментам

В Республике Мордовия местный житель после конфискации телевизора погасил задолженность по алиментам.

На протяжении достаточно длительного периода времени житель Республики Мордовия не выплачивал денежные средства на содержание ребенка. Сумма задолженности по алиментам составила 419 тыс. рублей. Предварительные предупреждения на должника никоим образом не действовали.

В итоге сотрудники регионального отдела УФСПП РФ наложили арест на телевизор гражданина, стоимость которого составляет 15 тыс. рублей.

Мужчина, не желая расставаться с телевизором, погасил задолженность по алиментам. Стоит отметить, что денежные средства были выплачены в течение суток.

Источник: r13.fssprus.ru