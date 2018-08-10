Заключенные обеспечат Мордовию лавками и столами

В Республике Мордовия заключенные одной из местных исправительных колоний будут изготавливать столы и лавки для зон отдыха.

Указанные работы будут выполнять заключенные исправительной колонии №4. Столы и лавки будут предназначаться для «Центра культуры имени А. В. Ухтомского».

Представители указанного центра сообщили, что договор с руководством колонии был заключен, поскольку изделия, созданные осужденными, отличаются достаточно высоким уровнем качества и в то же время их стоимость более доступна по сравнению с другими предприятиями региона.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su