В Саранске идет подготовка школ и детских садов к новому учебному году

Саранские школы и детские сады готовятся к новому учебному сезону.

В настоящее время активно ведутся работы по подготовке к осенне-зимнему сезону. В 93% детских садов и в 80% школ в данный момент полностью завершена опрессовка.

На минувшей неделе в Саранске началась приемка общеобразовательных организаций. 88% указанных организаций были проверены межведомственными комиссиями. Какие-либо нарушения зафиксированы не были.

Кроме того, с десятью издательствами были заключены договоры на поставку учебников в школы Саранска.

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru