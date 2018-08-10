Глава Республики Мордовия Владимир Волков поздравил строителей с профессиональным праздником.

В поздравительном обращении глава региона отметил, что профессия строителя во все времена была одной из самых востребованных. Также Владимир Волков отметил, что жители Мордовии могут гордиться людьми-созидателями, которые создают основу для последующего социально-экономического развития республики.

Кроме того, глава региона отметил, что строительный комплекс Мордовии развивается уверенно и динамично.

Также Владимир Волков отметил высокий уровень профессионализма, который был проявлен мордовскими строителями в процессе подготовки к ЧМ-2018.

Источник: e-mordovia.ru