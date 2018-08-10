Хоккейная команда «Мордовия» одержала уверенную победу над ХК «Дизелист»

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Хоккейная команда «Мордовия» со счетом 5:1 одержала победу над ХК «Дизелист» из Пензы.
Указанная игра прошла 8 августа в Ромоданово. Данный поединок стал для мордовской команды первым контрольным матчем.
Первую шайбу в матче и единственную в ворота мордовской команды отправил Агапов. Спустя несколько минут счет сравнял Добросердов. Вторую шайбу в ворота «Дизелиста» отправил Карлин.
Во втором периоде Добросердов и игрок на просмотре записали на счет «Мордовии» ещё три очка. В итоге игра завершилась со счетом 5:1 в пользу мордовской команды.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ХК «Мордовия».
Источник: hcmordovia.ru