Хоккейная команда «Мордовия» одержала уверенную победу над ХК «Дизелист»

Хоккейная команда «Мордовия» со счетом 5:1 одержала победу над ХК «Дизелист» из Пензы.

Указанная игра прошла 8 августа в Ромоданово. Данный поединок стал для мордовской команды первым контрольным матчем.

Первую шайбу в матче и единственную в ворота мордовской команды отправил Агапов. Спустя несколько минут счет сравнял Добросердов. Вторую шайбу в ворота «Дизелиста» отправил Карлин.

Во втором периоде Добросердов и игрок на просмотре записали на счет «Мордовии» ещё три очка. В итоге игра завершилась со счетом 5:1 в пользу мордовской команды.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ХК «Мордовия».

Источник: hcmordovia.ru