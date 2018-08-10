23-летняя жительница Краснослободского района подозревается в краже денег

В Краснослободском районе сотрудники полиции задержали 23-летнюю местную жительницу, которая подозревается в краже денежных средств.

Представителями правоохранительных органов было установлено, что 23-летняя жительница села Колопино, находясь в гостях у 60-летнего мужчины, попросила у хозяина жилья мобильный телефон, чтобы позвонить подруге. Но одним звонком подозреваемая решила не ограничиваться. При помощи специального мобильного приложения девушка похитила с банковского счета мужчины 8 тыс. рублей.

Подозреваемая полностью признала свою вину.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи денежных средств.

Источник: 13.мвд.рф