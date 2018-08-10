Житель Ковылкинского района подозревается в избиении своей матери

В Ковылкинском районе полицейские задержали 29-летнего местного жителя, который подозревается в избиении своей 51-летней матери.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия, 29-летний мужчина поссорился со своей 51-летней матерью. Нравоучения женщины взбесили подозреваемого. В порыве гнева мужчина несколько раз ударил мать по голове.

Пострадавшая, почувствовав себя плохо, обратилась за медицинской помощью. У женщины было диагностировано сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф