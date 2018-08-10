В Мордовии осудили жительницу Подмосковья, пытавшуюся дать взятку начальнику исправительной колонии

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жительницы Московской области, обвиняемой в покушении на дачу взятки начальнику исправительной колонии.

27 марта нынешнего года жительница Московской области, находясь в кабинете начальника исправительной колонии №12, передала последнему денежную сумму в размере 250 тыс. рублей, чтобы он помог при подготовке положительных материалов об условно-досрочном освобождении заключенного.

После передачи денег руководитель исправительного учреждения сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

Решением суда в отношении жительницы Московской области была избрана мера наказания в виде 4 лет тюремного заключения и штрафа в размере 1,5 млн рублей.

Источник: prokrm.ru