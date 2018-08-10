В центре Саранска 12 августа будет запрещена парковка транспортных средств

12 августа в центральной части Саранска будет действовать запрет на парковку транспортных средств.

Причиной введения указанного ограничения является проведение медовой ярмарки. В период с 20:00 11 августа до 16:00 12 августа на территории парковочной зоны, расположенной по адресу – улица Пролетарская, недалеко от здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры».

Данное ограничение никоим образом не касается спецмашин.

Владельцам транспортных средств нужно заранее подумать о парковочных местах.

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru