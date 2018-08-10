Прокуратура Атюрьевского района выявила нарушения правил проведения аукционов

Глава Атюрьевского муниципального района был привлечен к административной ответственности за нарушение правил проведения аукционов.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в ходе проведения открытого аукциона на строительство автомобильной дороги в деревне Чудинка в аукционную документацию не были включены обязательные требования к участникам закупки.

Аналогичные нарушения имели место во время проведения открытых аукционов на строительство автомобильной дороги в селе Новочадово и на ремонт участка проезжей части по улице Центральная.

В итоге глава Атюрьевского муниципального района был привлечен к административной ответственности. Кроме того, в отношении указанного должностного лица было внесено представление об устранении указанных нарушений и привлечении к ответственности сотрудников администрации района, их допустивших.

Источник: prokrm.ru