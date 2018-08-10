В Саранске после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по зарплате

В Саранске сотрудники прокуратуры добились погашения задолженности по заработной плате.

Сотрудники прокуратуры Октябрьского района города Саранска установили, что 135 работников ЗАО «Конвертор» в период с мая по июнь нынешнего года не получали заработную плату. Сумма задолженности о зарплате составила 3,7 млн рублей.

Директору ЗАО «Конвертор» было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

В настоящее время задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru