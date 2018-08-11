В Торбеевском районе в ДТП пострадали два человека

В Торбеевском районе Республики Мордовия произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 10 августа на территории деревни Самбур. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем мотоцикла, в определенный момент движения не сумел справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате данного происшествия были травмированы два человека.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине мотоциклист потерял контроль над управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru