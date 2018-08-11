В Старошайговском районе по причине ДТП пострадал человек

В Старошайговском районе Республики Мордовия в результате ДТП пострадал человек.

Днем 10 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на 142-м километре автомобильной дороги, пролегающей между Краснослободском и Саранском, произошло ДТП. Прибыв на место инцидента, спасатели обнаружили, что имел место съезд легкового автомобиля с проезжей части в кювет. По предварительным данным, машина вылетела с дороги в результате того, что водитель потерял контроль над управлением вследствие превышения скорости.

Был травмирован один человек. О состоянии пострадавшего в данный момент ничего неизвестно.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить точную причину и обстоятельства данного ДТП.

Источник: 13.mchs.gov.ru