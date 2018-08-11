В Чамзинском районе в ДТП пострадал велосипедист

В Чамзинском районе Республики Мордовия произошло ДТП, в результате которого пострадал велосипедист.

Вечером 10 августа водитель автомобиля, марка которого пока что неизвестна, двигаясь по трассе, пролегающей между Комсомольским и Атяшево, не смог должным образом проконтролировать ситуацию на дороге и в определенный момент сбил велосипедиста, который, по предварительной информации, двигался в попутном направлении.

Велосипедист был травмирован. О характере телесных повреждений, полученных пострадавшим, пока что ничего неизвестно.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить обстоятельства данного происшествия.

Источник: 13.mchs.gov.ru