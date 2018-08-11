В Зубово-Полянском районе разыскивается пропавший без вести пенсионер

В Зубово-Полянском районе сотрудники правоохранительных органов занимаются розыском пенсионера, который несколько лет назад пропал без вести.

Родькин Александр Павлович 1935 года рождения 27 декабря 2012 года самовольно покинул Потминский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, где находился на обеспечении. С тех пор какая-либо информация о местонахождении мужчины не поступала. Известно, что пенсионер намеревался отправиться в село Мельцаны Старошайговского района.

Гражданин передвигается с помощью палочки. На груди мужчины набита татуировка в виде церкви.

Те, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении пенсионера, могут сообщить данную информацию по телефонам: 8(83458) 2-14-02, 8(8342) 385931 или 02.

Источник: 13.мвд.рф