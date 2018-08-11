В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадал человек

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В Зубово-Полянском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадал человек.
Указанное происшествие произошло утром 10 августа на 439-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Не смогли разъехаться два автомобиля.
В результате столкновения транспортных средств был травмирован один человек. О характере телесных повреждений, которые были получены пострадавшим, в данный момент ничего неизвестно.
Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит провести специальную проверку, в ходе которой будет установлена причина столкновения автомобилей.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru