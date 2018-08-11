Житель Рузаевки подозревается в краже дынь

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов задержали 51-летнего местного жителя, который подозревается в краже дынь.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в ночное время суток 51-летний подозреваемый, повредив замок, открыл кузов фургона, за которым ночью никто не присматривал, и похитил оттуда 15 дынь, которые затем на тележке отвез к себе домой.

Большую часть дынь мужчина продал, а оставшиеся плоды съел сам.

Стоит отметить, что владелец фургона подал заявление только после того, как подозреваемый был задержан.

Представители правоохранительных органов проводят проверку по факту кражи дынь.

Источник: 13.мвд.рф