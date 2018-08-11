Пенсионер из Саранска стал жертвой интернет-мошенников

В Саранске 71-летний пенсионер стал жертвой неизвестных интернет-мошенников.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия, 71-летний гражданин оформил на сайте интернет-магазина заявку на приобретение двух мобильных телефонов. Затем пенсионер перечислил на счет продавца предоплату в размере 13,6 тыс. рублей, предварительно не попросив предоставить какие-либо гарантии безопасности будущей сделки.

В указанный срок мужчина товар не получил. После этого пенсионер обратился в полицию.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.

Источник: 13.мвд.рф