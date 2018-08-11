Владимир Волков наградил ведущих спортсменов и тренеров Мордовии

Глава Республики Мордовия Владимир Волков вручил награды лучшим тренерам и спортсменам региона.

10 августа было проведено мероприятие, посвященное Дню физкультурника. По традиции, Владимир Волков наградил лучших спортсменов и тренеров Мордовии.

На протяжении первого полугодия мордовские спортсмены завоевали 590 наград на соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровня.

Во время церемонии награждения Владимир Волков упомянул о том, что 20 лет назад Мордовия стала первым регионом России, где стартовала выплата государственных стипендий ведущим спортсменам.

Источник: e-mordovia.ru