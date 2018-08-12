В Саранске загорелась квартира

В Саранске произошел пожар в квартире.

В ночь на 12 августа в одной из квартир жилого дома №16, который расположен по адресу – улица Есенина, внезапно вспыхнуло пламя. В кратчайшие сроки огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, вследствие данного инцидента никто не пострадал.

Пламя серьезно повредило квартиру.

Точная причина пожара пока что неизвестна. По предварительной информации, пламя вспыхнуло в результате неосторожного обращения с огнем.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии быть внимательными и осторожными при обращении с огнем.

Источник: 13.mchs.gov.ru