В Большеигнатовском районе горело сено

В Большеигнатовском районе Республики Мордовия произошло возгорание двух тюков сена.

В ночь на 12 августа ночная темнота в селе Андреевка была озарена вспышкой пламени. Возле дома №40, который расположен по адресу – улица Первомайская, загорелись два тюка сена. Площадь распространения пламени составила 10 квадратных метров.

В кратчайшие сроки сотрудники МЧС потушили огонь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пензенской области, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается. Не исключено, что в данном случае имел место умышленный поджог.

Источник: 13.mchs.gov.ru